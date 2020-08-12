Возникающее при резком подъеме из положения сидя или лежа головокружение может указывать на риск развития деменции, сообщили ученые из Университета Калифорнии.

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Эксперты провели масштабное и долговременное исследование при участии 2 000 человек в возрасте от 12 до 70 лет. За их состоянием здоровья наблюдали более 10 лет.

Выяснилось, что у пациентов с низким систолическим давлением (гипотония), которое часто является причиной головокружения, слабоумие развивается на 40% чаще, чем у других.

Дело в том, объяснили медики, что недостаточный приток крови к мозгу приводит к ухудшению когнитивных функций. Кроме того, с возрастом проблемы с давлением возникают из-за потери гибкости сосудов.

У пожилых может развиться ортостатическая гипотензия — снижение давления при принятии вертикального положения. По словам ученых, с этим явлением сталкиваются 5% людей в возрасте от 50 лет и более 20% старше 70 лет.

Таким образом, возникающее при вставании головокружением может стать первым сигналом проблем с сосудами и дальнейшим развитием деменции, говорится в исследовании.

Деменцию нельзя вылечить, но можно замедлить сам процесс. Старческая деменция — не столько проблема самого больного, который практически не осознаёт, что с ним происходит, сколько его близких.

Проведите такой тест: попросите человека, у которого вы подозреваете проблемы, нарисовать циферблат и стрелки так, чтобы было изображено конкретное время. Например, пусть стрелки указывают на 6 часов 10 минут. Если человек путается со стрелками, цифрами, самим циферблатом, это может быть признак начинающейся деменции. Не медлите и обращайтесь к врачу.