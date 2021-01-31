Появление сосудистых звездочек на теле может быть одним из симптомов жирового гепатоза. Его еще называют неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП).

печень

Это серьезное заболевание, при котором в печени накапливается слишком много жира. В норме в ней присутствует некоторое количество жира, но при воздействии ряда патологических факторов баланс между синтезом и утилизацией жиров может нарушаться. Чаще всего эта болезнь поражает людей с ожирением.

Что касается сосудистых звездочек, то они образуются из-за локального расширения капилляров на поверхности кожи. Появляются обычно на спине, груди, лице и плечах.

Печень – «молчаливый» орган, на ранних стадиях заболевания себя обычно не проявляет. Жирная пища, избыток рафинированных углеводов, чрезмерное потребление фруктозы – потенциальные «убийцы» этого важнейшего органа.

Болезнь проявляется болью в правой верхней части живота — это характерный признак, но он может проявляться на поздних стадиях, когда болезнь зашла слишком далеко. Есть два неочевидных признака — хроническая усталость и боль в плече.