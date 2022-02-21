Квартирный переезд люди нередко сравнивают с пожаром, так как он приносит достаточно много хлопот. Для того чтобы он прошел без проблем, его организацию желательно доверить транспортной компании. Больше информации о подобной услуге вы найдете на сайте Inka-Trans.ua. С компанией Inka-Trans.ua вы сможете быстро и комфортно переехать на новое место жительства.

То, как пройдет квартирный переезд, во многом зависит от погодных условий. Каждый сезон имеет свои особенности. К примеру, зимой сложно транспортировать цветы, домашних животных и зеркала, так как на них негативно влияет холод, однако мебель и текстиль можно перевозить без проблем. Весной из-за слякоти и грязи вы не сможете ставить мебель и коробки с вещами на землю, поэтому ее потребуется заранее застелить пленкой или картоном. Летом из-за жары грузчикам будет непросто выполнять свою работу, а осенью дожди могут испортить ваши вещи.

К преимуществам переезда в холодный сезон можно отнести:

Скорость. В мороз грузчики стараются как можно быстрее перенести в машину все вещи, не делая перерывов на перекуры.

Доступную стоимость. Так как в холодный сезон услуга организации переезда востребована не очень высоко, он обойдется дешевле.

Отсутствие ажиотажа. Это позволит вам выбрать наиболее подходящую машину и не ждать, пока она будет свободна.

Однако следует учитывать, что зимой вы можете легко простудиться, находясь на улице и вдыхая холодный воздух, а грузчикам будет не очень удобно работать в теплой одежде, которая стесняет движения. Кроме того, важно уложиться с погрузкой и разгрузкой вещей в короткий световой день, что может оказаться проблемой, если переезд планируется на дальнее расстояние.

Среди преимуществ переезда в теплый сезон выделяют:

Удобство. Вы можете сколько угодно стоять возле подъезда, контролируя работу грузчиков и не боясь простудиться.

Экономию на упаковке. Вам не придется дополнительно укутывать цветы и мебель.

Практичность. Если вы выберете погожий день для переезда, ваши вещи не испачкаются и не намокнут.

Получается, что планировать переезд на теплое время года более целесообразно. Однако при этом желательно выбирать не очень жаркий день или планировать переезд на утро или на вечер. Договариваться с транспортной компанией также нужно заранее, потому что в теплый сезон спрос на ее услуги значительно увеличивается, как и стоимость услуг.