Как рассказала врач-терапевт, кардиолог, эндокринолог Татьяна Романенко, повышенная температура по вечерам может свидетельствовать о наличии ряда патологий.

градусник

К вечеру температура может подниматься до 37 градусов, и это нормально, однако уже при 37,5 стоит забеспокоиться, отмечает медик.

Причины повышенной температуры могут быть банальными: начиная с повышенных физнагрузок, горячей пищи или спиртного и заканчивая предменструальным синдромом (ПМС). У детей температура может повышаться при прорезывании зубов, плаче, если малыш слишком тепло одет

Однако есть и более опасные причины, предупреждает врач. Так, можно заподозрить вялотекущее воспаление, например, при мочеполовой инфекции. Нужно сдать анализ на С-реактивный белок, чтобы исключить или подтвердить его.

Высокая температура может говорить о гормональном сбое, а также о нарушениях в работе щитовидной железы (при гипертиреозе).

— И онкология может вызывать подобную проблему в вечернее время, — рассказала врач.

Иногда речь речь идет о сбое механизмов терморегуляции. Это может быть связано с неврозом на фоне стрессов или нейрогенным термоневрозом, развивающимся при сбоях нервной системы.

Если температура повышается вечером время от времени, то с большой долей вероятности ничего страшного не происходит. Однако если появились регулярные повышения, надо насторожиться и сходить в больницу.