Как рассказала врач-терапевт, кардиолог, эндокринолог Татьяна Романенко, повышенная температура по вечерам может свидетельствовать о наличии ряда патологий.
градусник
К вечеру температура может подниматься до 37 градусов, и это нормально, однако уже при 37,5 стоит забеспокоиться, отмечает медик.
Причины повышенной температуры могут быть банальными: начиная с повышенных физнагрузок, горячей пищи или спиртного и заканчивая предменструальным синдромом (ПМС). У детей температура может повышаться при прорезывании зубов, плаче, если малыш слишком тепло одет
Однако есть и более опасные причины, предупреждает врач. Так, можно заподозрить вялотекущее воспаление, например, при мочеполовой инфекции. Нужно сдать анализ на С-реактивный белок, чтобы исключить или подтвердить его.
Высокая температура может говорить о гормональном сбое, а также о нарушениях в работе щитовидной железы (при гипертиреозе).
— И онкология может вызывать подобную проблему в вечернее время, — рассказала врач.
Иногда речь речь идет о сбое механизмов терморегуляции. Это может быть связано с неврозом на фоне стрессов или нейрогенным термоневрозом, развивающимся при сбоях нервной системы.
Если температура повышается вечером время от времени, то с большой долей вероятности ничего страшного не происходит. Однако если появились регулярные повышения, надо насторожиться и сходить в больницу.