Отёк — это проявление той или иной болезни, рассказала терапевт Людмила Лапа. Отекать может практически любая часть тела.

ноги

Так, отёчность вокруг глаз может указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой. Если часто отекают руки или ноги, нужно проверить почки. Хронические нарушения работы этого органа приводят к застою лимфы в организме.

Бывают, что отекают поясница и бедра. По словам врача, люди часто ставят себе диагноз — ревматизм, но это неверно.

— Нередко отёк тазобедренных суставов или поясницы указывает на воспалительный процесс в организме. Нужно обязательно проконсультироваться со специалистом и найти очаг воспаления, — рассказала медик.

Некоторые пациенты жалуются, что у них отекает живот.

— Такой отёк может быть симптомом неправильной работы щитовидной железы. Если у вас отекла область живота, сдайте анализы на гормоны, — рекомендует врач.

Отёки — симптом различных патологических состояний, для которых характерно избыточное скопление жидкости в тканях и полостях организма.

По словам медиков, «сердечные» отеки развиваются медленно — на протяжение нескольких недель, месяцев. Характеризуются симметричностью, нарастают к вечеру. Они возникают вначале на ногах или нижней части живота. Кожа при этом чаще всего на ощупь холодная, отёки плотные. При надавливании остается ямка.

А вот «почечные» отеки могут развиться очень быстро — меньше, чем за сутки. Они появляются преимущественно на лице. Отёки под глазами заметны утром, но могут локализоваться на ногах и руках, брюшной стенке. Часто происходит скопление жидкости — асцит или гидроторакс. Отёчная кожа мягкая, бледная, сухая.