С головной болью сталкиваются и абсолютно здоровые люди. Однако она может указывать на серьезные нарушениях в организме, особенно если начинает болеть сразу после пробуждения.

голова

По словам стоматологов, регулярная головная боль по утрам может быть признаком бруксизма (скрежет зубов по ночам). Такая головная боль нарастает, пока человек спит, и продолжается, когда он проснулся.

Это может происходить из-за расстройства нервной системы, а также из-за хронического стресса. Даже днем можно заметить, как человек сильно сжимает зубы во время сложных ситуаций, у него буквально «сводит» челюсти.

Медики советуют спать по 7–8 часов в сутки. По их данным, боль усиливается, если спать меньше 6 или больше 8,5 часа.

Другие провокаторы головной боли – кислородное голодание мозга и его оболочек. При болезнях сосудов она служит ключевым симптомом. При ВСД боль в голове сопровождается потерей сознания, тошнотой, скачками давления.

Гипертония (повышенное давление) вызывает болевые спазмы с шумом в ушах, мушками, тошнотой. Обычно болит в зоне затылка. Если человек чувствует резкую сильную боль – это может быть признаком инсульта.