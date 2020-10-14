Постоянно холодные ноги могут свидетельствовать о развитии ряда заболеваний, как сосудистых, так и неврологических, сообщила врач-невролог Ирина Ляскина.

ноги

Например, холодные ноги могут быть симптомом полинейропатии (поражение периферических нервов) различного происхождения, например, при сахарном диабете; чрезмерном употреблении алкоголя; хронической интоксикации тяжелыми металлами.

Это может быть болезнь Рейно — заболевание, которое характеризуется приступообразными расстройствами кровоснабжения преимущественно кистей и стоп, приводящими к трофическим нарушениям тканей. Также холодные ноги могут свидетельствовать о болезни печени или почек.

Врач советует следить за питанием: включить в рацион белковую пищу, бобовые, овощи и фрукты.

— Не носить тесную обувь, отказаться от покупки обуви из искусственных материалов. Также нужно тренировать сосуды: контрастный душ по утрам и теплая ванна с морской солью перед сном, — рассказала эксперт.

Если у вас постоянно холодные ноги, и это не связано с конкретными обстоятельствами, например, купанием в холодной воде или пребываем на морозе, следует пройти обследование.

По данным медиков, могут быть и другие причины. Например, варикозное расширение вен: когда страдают сосуды, нарушаются их тонус и способность проводить поток крови. Еще это может быть гипотиреоз (нарушение функционирования щитовидной железы). Гельминты, или глисты, также могут вызывать зябкость конечностей из-за попадания в кровоток токсинов, на которые сосуды реагируют сужением.