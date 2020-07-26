Специалист по оздоровлению, психолог Ольга Бурлакова рассказала, что припухшие веки могут свидетельствовать о развитии ряда заболеваний.

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По ее словам, опухшие нижние веки чаще всего говорят о неправильном питании, например, вы едите слишком много солёного во второй половине дня.

А вот отёк верхнего века отражает нарушение в работе лимфатической системы, отмечает медик. Лимфа не может нормально оттечь от века вниз, поэтому застаивается и создает отёк.

Однако опухшие веки могут быть признаком и более серьёзных состояний, например, проблем с почками. Известно, что почки выполняют в организме много жизненно-важных функций: выводят токсины и шлаки, нормализуют давление. Отёки — главный признак сбоев в работе почек. Это мешки под глазами по утрам и отёки на ногах, которые исчезают к вечеру.

Медики предупреждают, что 90% пациентов с почечной недостаточностью умирают от инфаркта и инсульта. Почечная недостаточность приводит к отложению кальция на стенках сосудов и их тромбозу, а это прямой путь к сосудистой катаст­рофе. Ещё одна причина летальных исходов — уремия (отравление организма продуктами белкового обмена), и она тоже развивается из-за нарушения работы почек.

Иногда припухлость век указывает на аллергическую реакцию.

При проблемах с щитовидной железой отек тканей глазницы приводит к чувству распирания в глазах. Нередко отечность затрагивает не только глазницу, но и веки, которые образуют «мешки» под глазами.

Поставить правильный диагноз и назначить лечение может только врач.