На малолетних хулиганов, которые избили семью музыкантов в Санкт-Петербурге, завели уголовное дело по статье «причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений». Сейчас сотрудники полиции разыскивают пятерых нападавших. Их возраст от 14 до 17 лет.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге малолетние хулиганы напали на семейную пару, которая у метро «Рыбацкое» пыталась заработать песнями под гитару.

Как оказалось, причиной нападения стало то, что хулиганам не понравился репертуар.

Пострадавшая женщина была беременна. Ей вызвали скорую помощь, врачи зафиксировали перелом носа и после оказания медпомощи разрешили поехать домой.