Все новости на карте

Из-за коронавируса полиция хочет возбудить уголовное дело против главного инфекциониста Ставропольского края, профессора медицинского вуза Ирины Санниковой. Её подозревают в том, что она скрыла поездку в Испанию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на рапорт ставропольских полицейских.

В рапорте говорится, что в действиях Санниковой есть признаки составов преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей».

По данным полиции, с 6 по 9 марта женщина находилась в Испании. Её руководство об этом не знало, хотя в университете есть приказ, что работники должны информировать проректора о всех зарубежных поездках, включая личные.

После возвращения в Россию профессор вышла на работу, пренебрегая необходимым двухнедельным карантином. Женщина контактировала с группой из 13 иностранных студентов и 11 работниками кафедры. Все они в настоящий момент изолированы.

Чиновники Ставрополья подтвердили, что полиция начала привлекать к ответственности граждан, которые нарушили режим самоизоляции после возвращения из эпидемиологически неблагоприятных стран.

«Да, уже есть возбужденные дела. Если раньше требования носили рекомендательный характер, то теперь это обязательный характер, предусмотрены меры административного и уголовно-процессуального характера», — заявил заместитель председателя краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов, передает «Интерфакс».

Санникова — главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края, профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета.

Как ранее сообщал «Рамблер», после возвращения из Испании женщина прочитала несколько лекций в вузах, проводила совещания и участвовала в научной конференции.

Недомогание Санникова ощутила 17 марта. Тест на коронавирус показал положительный результат. Сейчас она в больнице, изолированы десятки человек, с которыми у неё был контакт.

Полиция начала проверку по статьям «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей».

Видео дня. Евровидение-2021 не услышит 'UNO'