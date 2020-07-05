Пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в возрасте 82 лет в Ямало-Ненецком автономном округе, общее количество скончавшихся — 44.

«В Ноябрьской центральной городской больнице скончался 82-летний пациент с двусторонней внебольничной пневмонии и с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Болезнь протекала тяжело и осложнялась целым рядом сопутствующих хронических заболеваний. К сожалению, интенсивная терапия не принесла результата», — цитирует окружной оперштаб замглавы региона Татьяну Бучкову.

Летальные случаи, связанные с COVID-19, фиксируются на Ямале в течение пяти дней подряд, с начала июля скончались семь человек, у которых была подтверждена инфекция. Общее число умерших достигло 44.

Количество новых случаев коронавируса в регионе на протяжении недели ежесуточно находится на отметке около 200, всего инфекция уже подтвердилась у 6555 человек, выздоровели около 40% из них.

Тяжелее всего, и об этом в июне говорили окружные власти, ситуация с распространением COVID-19 оценивается в Новом Уренгое, на долю которого приходится почти 2,4 тысячи случаев заражения. В крупнейшем городе ЯНАО усилены профилактические меры, а также контроль над въездом на территорию населенного пункта.

Режим самоизоляции в Ямало-Ненецком округе продлен до 10 июля.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.