Об этом сообщает 20 июня региональный оперативный штаб.

«Эпидемиологическая ситуация в регионе пока не позволяет нам вводить дополнительные послабления. Следующую неделю мы продолжаем жить в прежнем режиме», — сообщает руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

То есть жители Ямала продолжат носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей. Пожилые ямальцы и люди с хроническими заболеваниями будут соблюдать режим изоляции.