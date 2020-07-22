На место отправилась археологическая экспедиция.

На берегу озера Печевалавато в окрестностях села Сеяха Ямальского района местные жители нашли фрагменты скелета мамонта с мягкими тканями. Об этом сообщается в группе Научного центра изучения Арктики во «ВКонтакте».

О находке ученым сообщил глава поселения Станислав Вануйто. 22 июля на место обнаружения отправилась археологическая экспедиция, в которую вошли специалисты Научного центра изучения Арктики и сотрудники Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса им. И. С. Шемановского. Они исследуют найденные останки и соберут информацию о других возможных захоронениях мамонтов в районе озера.

«В иле озера могли сохраниться остальные части скелета мамонта. Необходимо зафиксировать их местоположение для дальнейших исследований», — пояснил директор Научного центра изучения Арктики, кандидат технических наук Дмитрий Фролов.







Фото: Научный центр изучения Арктики, г. Салехард

Фото: Научный центр изучения Арктики, г. Салехард

Фото: Научный центр изучения Арктики, г. Салехард

Хоть и обнаружение останков мамонтов не является редкостью для Ямала, каждый раз подобные события сопровождаются большим научным интересом. Это помогает ученым найти новую информацию о жизни гигантов ледникового периода и разобраться в причинах их вымирания.

В 1988 году на Ямале нашли останки мамонтенка, которого прозвали Машей. В 2007 году здесь же нашли отлично сохранившиеся останки еще одного детеныша мамонта: у тела не хватало только копытец, одного уха, части хвоста и местами шерсти. Находку прозвали Любой.