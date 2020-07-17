Три церкви в Калифорнии подали в суд на губернатора штата Гэвина Ньюсома в связи с запретом на пение в храмах из-за распространения коронавируса, сообщает в пятницу газета Hill, которая приводит исковой документ.

Иск был подан в среду в федеральный окружной суд восточного округа Калифорнии тремя церквями — Часовней на Голгофе в городе Юкайа, Часовней на Голгофе в Форт-Брэгг и церковью «Река Жизни» в городе Оровилл. В иске утверждается, что указ губернатора, запрещающий пение в местах поклонения, нарушает конституционные права церквей.

По данным газеты, адвокаты истцов утверждают, что пение и молитвы, произносимые вслух, «являются неотъемлемой частью поклонения верующих».

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ о запрете пения в храмах, синагогах и мечетях из-за роста инфицирования коронавирусом. По мнению властей, пение является одним из способов распространения вируса и может увеличить риск заражения даже при условии соблюдения социальной дистанции.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 576 430 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 138 тысяч человек.