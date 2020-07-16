Пресс-секретарь минобороны Армении Шуша Степанян сообщила в четверг о возобновлении столкновений на армяно-азербайджанской границе.

"Ночью, в 03.40 (02.40 мск), находящие на передовой военнослужащие ВС Армении заметили передвижение противника. Перейдя к круговой обороне, армянские подразделения пресекли попытку диверсионного проникновения. После ожесточенного боя противник, неся потери, был отброшен назад", — написала Степанян в Facebook.

По ее словам, азербайджанские подразделения в 04.20 начали артиллерийский обстрел сел Айгепар и Мовсес, используя гаубицу Д-30.

«Огонь в данный момент продолжается. Подразделения вооруженных сил Армении нейтрализуют провокации азербайджанских ВС», — сказала Степанян, отметив, что это первое крупное нарушение режима прекращения огня, установившееся с полуночи 15 июля.

Минобороны Азербайджана, со своей стороны, подтвердило возобновление столкновений. Сообщается, что армянские ВС предприняли очередную попытку атаковать позиции в Товузском районе границы, сёла Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов. В ведомстве уточнили, что среди гражданского населения никто не пострадал.

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается несколько дней в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых.

Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией и призвали стороны к диалогу. МИД России заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.