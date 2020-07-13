Система пожаротушения на десантном корабле ВМС США, который второй день горит на военно-морской базе Сан-Диего, была отключена, сообщил в понедельник журналистам контр-адмирал Филип Собек.

«Система не работала, потому что корабль находится в доке», – сказал он.

Его общение с прессой транслировал телеканал Fox News.

По его словам, сейчас приоритетом остается тушение огня, к оценке ущерба и выяснению причин произошедшего приступят потом. При тушении главное внимание уделяют тому, чтобы не допустить огонь к резервуарам с топливом, добавил контр-адмирал.

Возгорание произошло в воскресенье. Корабль находился на техническом обслуживании, на борту на момент возгорания были около 160 моряков. Командование надводными силами ВМС США сообщало, что в результате пожара пострадали 17 моряков и четверо гражданских лиц.