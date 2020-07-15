Власти Гавайских островов с 1 сентября планируют отменить двухнедельный карантин для туристов, предоставивших отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает Travel and Leisure.

Путешественники должны будут самостоятельно оплатить тест и соблюдать карантин до получения результата. Отказавшимся сдать анализ придется отправиться на двухнедельную самоизоляцию.

Упростить процедуру въезда планировали еще с 1 августа, но из-за увеличения числа заболевших сроки были смещены на месяц.

«Это было чрезвычайно трудное решение. Такая задержка нанесет еще больший урон нашей экономике, но мы заботимся о безопасности жителей Гавайев, их здоровье для нас в приоритете», — заявил губернатор Дэвид Игэ.