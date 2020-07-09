А вы увидели?

Национальный резерват дикой природы Рио Мора в Нью-Мексико (США) опубликовал у себя в фейсбуке фото. На переднем плане лось, точнее его спина, а где-то позади него притаилась пума. Где именно хищник устроил засаду, сотрудники парка не отметили.

Снимок довольно быстро стал вирусным, его начали публиковать в других блогах, пишет NDTV. Многие писали, что никак не могут найти большую кошку. «Ого! Это заняло у меня кучу времени! Вот это камуфляж!», – делились пользователи Сети.

«Когда я не смог найти пуму приближением на телефоне, я решил подключить логику и ответить на вопрос: из какой точки лучше всего вести охоту. Тогда-то я и нашел хищника на фото».

Чуть позднее заповедник все же дал подсказку: «Смотрите на основание дерева в правом углу снимка, а затем переведите свой взгляд чуть левее и вниз. Пума спряталась в траве».

Снимок был сделан фотоловушкой в октябре 2019 года.