На фоне распространения коронавируса мошенники стали изобретать не только новые методы хищения средств граждан, но и вспомнили старые схемы. Например, в связи с кризисом злоумышленники начали выманивать средства со счетов под видом перевода социальных выплат.

Данный метод был популярен в 2015-2016-м, когда российская экономика преодолевала последствия санкций. Тогда мошенники обещали в качестве соцвыплат 25 тыс. рублей.

Теперь же гражданам обещают сумму в 30 тыс. рублей, якобы положенную всем россиянам в виде поддержки в нестабильный период. Однако в итоге люди лишаются своих средств.

Так, чаще всего обещание в выплате можно встретить на различных сайтах, в соцсетях, при просмотре фильмов онлайн и т.д. Гражданину предлагается перейти по ссылке, где нужно заполнить форму с указанием своих персональных данных и ждать платеж.

Как рассказал «Известиям» старший пентестер отдела аудита «Диджитал Секьюрити» Александр Багов, данная схема весьма проста.

«Создается сайт, который под предлогом получения социальной выплаты предлагает пользователю ввести персональные данные — в некоторых случаях даже данные банковской карты. на которую должны будут перевести деньги. Для того, чтобы сайт вызывал у жертвы больше доверия, его маскируют под официальный ресурс», — отметил он.

В ЦБ о подобной схеме знают и в очередной раз предупреждают: обращения с незнакомых сайтов с просьбой сообщить данные карт – это признак мошенничества.

А специалисты по информбезопасности отмечают, что попасться на удочку злоумышленников могут даже подготовленные граждане, поскольку преступники совершенствуют способы обмана.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Коронавирусная реклама: мошенники выманивают средства под видом соцвыплат