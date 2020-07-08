Россия желает заключить глобальную сделку с ведущими мировыми добытчиками газа и создать организацию по примеру нефтяной ОПЕК. По мнению руководства Минэнерго РФ, это необходимо для нормализации ситуации с ценами на «голубое топливо», которые заметно просели за последние месяцы.

Идею создания газового картеля наподобие ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) один за другим озвучили в последние дни министр энергетики Александр Новак и его заместитель Анатолий Яновский. Оба они говорили о необходимости обеспечения стабильности на мировом газовом рынке. Стабильность эту, по замыслу чиновников, может принести глобальная договоренность об уровнях добычи газа, которая позволит удержать на более-менее высоких уровнях его спотовую цену.

В качестве одного из вариантов реализации идеи рассматривается трансформация в картель уже существующего органа — Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Он объединяет 12 ведущих производителей газа, включая Россию, Катар, Иран, Венесуэлу, а также 7 стран-наблюдателей, в том числе Норвегию и Казахстан. Организация была основана в 2001 году в Тегеране, а юридически оформлена 23 декабря 2008 года в Москве, где министры энергетики государств-участников приняли ее устав и подписали межправительственное соглашение. Изначально ФСЭГ задумывалась именно как аналог ОПЕК, чтобы иметь возможность влиять на цены «голубого топлива». Но в итоге она, собираясь раз в год, функционирует, скорее, как консультативная площадка, а не как картель. Предполагается, что в новом качестве ФСЭГ будет наделен полномочиями определять общую для вошедших в него стран политику в сфере добычи и продажи газа. Надо сказать, что для Москвы такой сценарий выгоден вдвойне: ведь Форум на сегодняшний день возглавляет представитель РФ Юрий Сентюрин.

Поводом для превращения ФСЭГ в «газовую ОПЕК» стала ситуация последних месяцев на мировом рынке «голубого топлива», которую многие эксперты оценивают как катастрофическую. Из-за падения спроса вследствие пандемии, теплой зимы в Европе и переполнения хранилищ, цены на некоторых газовых хабах достигли самых низких показателей в XXI веке. В начале июля европейские газовые хранилища были заполнены более чем на 80%. И есть вероятность, что низкие цены побудят трейдеров закупать топливо, что приведет к стопроцентной загруженности резервуаров уже в августе. После чего новый обвал спотовых газовых цен неминуем. Для России эта ситуация весьма болезненная. За первые 5 месяцев 2020 года доходы главного российского торговца «голубым топливом» -«Газпрома» — от поставок за рубеж снизились более чем в два раза — на 53%, а в первом квартале он и вовсе впервые в истории получил убытки — в 306 млрд рублей.

Какова же вероятность того, что идея российских руководителей энергетической отрасли воплотится в жизнь? На газовом рынке усилилась конкуренция за счет масштабных поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию — из США, Катара и Австралии, констатирует руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. В этой связи доля трубопроводного газа (главным образом, из России), постепенно снижается, а цены на СПГ падают до рекордных значений: по сравнению с прошлым годом они снизились в три раза. «Мировая газовая отрасль столкнулась с теми же проблемами, что и нефтяная: избыток предложения, усиление конкурентной борьбы, падение котировок. Поэтому рынку нужен регулятор, который сможет не допустить ценового хаоса», — полагает наш собеседник.

С этой точкой зрения согласен ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников. Основную проблему он видит в том, что интересы основных стран-производителей зачастую кардинально расходятся — хотя бы потому, что Россия делает ставку на трубопроводный газ, а Катар, США, Австралия – на сжиженный. Причем Катар в силу больших объемов и низкой себестоимости добычи может демпинговать на всех рынках, которые контролирует. Идею «газовой ОПЕК» он вроде бы на словах поддерживает, но когда дойдет до предметного обсуждения, вполне может ее «похоронить», дабы не лишаться своей доли рынка.

К тому же наверняка Россию ждет жесткое противостояние с американцами, полагает Масленников. Ведь США активно продвигают в Европу свой СПГ, особенно через Польшу, где построены соответствующие терминалы. Кроме того, они одержимы мыслью заблокировать амбициозный европейский проект России «Северный поток-2». При таких разногласиях, ни о каком диалоге с ними по «газовой ОПЕК» речи быть не может, уверен эксперт.