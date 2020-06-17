В апреле больницы приобрели лекарственных препаратов на 22,4 млрд рублей — то есть на 40% больше, чем в марте, когда госпитальные закупки оценивались в 15,9 млрд рублей. Об этом сказано в отчете DSM Group, с которым ознакомились «Известия».

Рост расходов произошел в основном за счет увеличения закупок противовирусных и противоопухолевых средств. Первых больницы купили почти в семь с половиной раз больше (на 644%), чем в марте. Расходы увеличились на 3,2 млрд рублей до 3,7 млрд рублей. Значительная доля от этой суммы пришлась на препарат — лидер по закупкам лопинавир+ритонавир. Это средство используется в терапии ВИЧ-инфицированных, но также было рекомендовано и для больных новым коронавирусом.

Больницы готовили запасы препаратов для лечения заразившихся COVID-19 и в ожидании большого всплеска заболеваемости значительно нарастили закупки, пояснил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Что касается онкопрепаратов, их закупки выросли почти вдвое (на 95%) до 5,6 млрд рублей.

Подробности в материале «Известий»:

На ковиде не экономят: больницы увеличили траты на лекарства на 40%