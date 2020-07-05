Число новых случаев COVID-19 на Филиппинах впервые с начала эпидемии составило более двух тысяч за сутки, сообщает министерство здравоохранения страны.

По его данным, за последние 24 часа были подтверждены 2 434 случая инфицирования. Общее число зараженных достигло 44 254 человек.

«В связи с тем, что в стране продолжают смягчать карантинные меры, сегодняшний прирост может быть связан с увеличением контактов среди населения», — говорится в сообщении минздрава.

Кроме того, подтверждены семь летальных исходов. Всего с начала эпидемии умерли 1 297 пациентов с COVID-19. Отмечается, что излечились 11 942 заболевших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.