По меньшей мере 14 человек пропали без вести после столкновения филиппинского рыболовецкого судна с зарегистрированным в Гонконге грузовым судном Vienna Wood к юго-западу от Манилы, спасатели ведут поиски пропавших, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в воскресенье рано утром у берегов провинции Западный Миндоро. В результате столкновения филиппинское судно Liberty 5 перевернулось. Как сообщил представитель береговой охраны Филиппин, капитан Vienna Wood запросил помощь «через несколько часов» после инцидента, после чего судно сопроводили к берегу. На данный момент не известно, затонуло ли филиппинское судно.

По данным телеканала, поиск пропавших ведется по морю и с воздуха. Среди пропавших — 12 членов экипажа и два пассажира. Операцию пришлось прервать в воскресенье из-за сильного течения, рано утром в понедельник поиски возобновились.

Как сообщается, в момент столкновения филиппинское судно Liberty 5 направлялось в порт города Навотас, другое судно — MV Vienna Wood — вышло из муниципалитета Субик (филиппинская провинция Замбалес) и следовало по курсу в Австралию.