Число заразившихся коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 46 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

По его данным, за последние сутки было зафиксировано 2 099 новых случаев инфицирования и шесть летальных исходов. В общей сложности с начала эпидемии заразились 46 333 человека, скончались 1 303 пациента с COVID-19. Отмечается, что излечились 12 185 заболевших.

В воскресенье сообщалось о рекордном суточном приросте: тогда было зафиксировано 2 434 случая инфицирования.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.