Рекордное число случаев заболевания коронавирусом за сутки зарегистрировано на Филиппинах, оно превысило 1,5 тысячи, общее число превысило 40 тысяч, сообщает в Facebook министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки число случаев инфицирования увеличилось на 1531, скончались шесть человек. С начала эпидемии COVID-19 на Филиппинах заразились 40 336 человек, умерли в общей сложности 1280 пациентов с коронавирусом.

Отмечается, что общее число излечившихся составляет 11 073 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.