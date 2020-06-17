Количество выявленных случаев COVID-19 на Филиппинах превысило 27 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

За сутки были зафиксированы 457 новых случаев инфицирования, общее число зараженных составляет 27 238. Число летальных исходов возросло за сутки на пять и достигло 1108. В общей сложности с начала эпидемии излечились 6820 человека.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об ослаблении карантинных мер в столичном регионе с 1 июня. Согласно новому плану, строгие карантинные меры будут сохраняться только в определенных районах в зависимости от числа зараженных. Переход на облегченный карантин позволит открыться ряду секторов экономики. Кроме того, речь идет о возобновлении работы общественного транспорта. Жители региона, за исключением тех, кто младше 21 и старше 60 лет, могут свободно покидать жилые помещения. Тем не менее, массовые собрания по-прежнему запрещены.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.