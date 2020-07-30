Минздрав Филиппин зарегистрировал за сутки рекордные 3954 случая заражения коронавирусом в стране, обще число заболевших приблизилось к 90 тысячам, говорится в ежедневном отчете, опубликованном в Facebook ведомства.

По данным минздрава, за последние сутки были зафиксированы 23 летальных исхода. В общей сложности с начала эпидемии заразились 89 374 человек, скончались 1983 пациента с COVID-19.

Согласно отчету ведомства, число вылечившихся от коронавируса за последние сутки выросло на 38 075 человек. Общее число излечившихся составляет 65 064.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.