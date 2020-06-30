Число заразившихся коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 37,5 тысячи человек, сообщает в Facebook министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки число случаев инфицирования увеличилось на 1080, скончались еще 11 человек. С начала эпидемии COVID-19 на Филиппинах заразились 37 514 человек, умерли в общей сложности 1266 пациентов с коронавирусом.

Отмечается, что общее число излечившихся составляет 10 233 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 500 тысяч человек скончались.