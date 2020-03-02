СПОРТ

На этапе Кубка мира по фристайлу в Казахстане определили лучшего горнолыжника

12:24 02/03/2020

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В Казахстане завершился этап Кубка мира по фристайлу, сообщает корреспондент «МИР 24» Максим Козлов.

На склонах горнолыжного курорта «Шымбулак» собрались лучшие горнолыжники из 17 стран. Уже второй год подряд здесь проходит этап Куба мира по фристайлу. На этот раз соревнования в не олимпийской дисциплине – параллельный могул. «Наша трасса – одна из самых сложных в мире. Не все справляются, есть очень много травм», – отметила главный тренер сборной Казахстана по фристайлу Елена Круглыхина.

Юлия Галышева травмировала руку на утренней тренировке, а остальным представителям казахстанской команды трудно было рассчитывать на высокие результаты. Тем приятнее стал сюрприз Дмитрия Рейхерда, который остановился всего в шаге от пьедестала почета.

Заявку на проведение этапа Кубка мира в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) подавали еще год назад. Работу над трассой начали в декабре прошлого года. В подготовке склона принимали участие специалисты из Красноярска. «Трасса соответствует всем международным стандартам FIS. Ее длина – 220 метров. Трудились и днем и ночью. Более 200 часов работы спецтехники. Более 55 человек принимали участие», – рассказал руководитель операционного департамента горного курорта «Шымбулак» Александр Руденко.

Впервые в Казахстане в рамках розыгрыша Кубка мира прошла лыжная акробатика. Это, пожалуй, самая зрелищная дисциплина фристайла. Атлеты выпрыгивают на высоту до 15 метров.

В финал среди девушек пробилась казахстанская спортсменка Жанбота Алдабергенова. Выполнив один из сложнейших трюков, ей удалось закрепиться на третьем месте. «Я очень рада даже третьему месту, потому что в этом сезоне на этапах Кубка мира я становилась четвертой или чуть дальше», – сказала призер соревнований.

Третьим среди мужчин стал белорусский спортсмен Павел Дик. В Казахстане белорусская сборная впервые. Несмотря на высоту почти 1800 метров, акклиматизация прошла хорошо, а вот погодные условия немного подвели. «Здесь оттепель, туман и дожди. На самих тренировках у нас первый день было солнце, потом был дождь, теперь совсем другая погода», – рассказал Дик. Среди мужчин первое место занял американец Кристофер Лиллис, среди женщин – украинка Надежда Мохнацкая. Следующий этап Кубка мира пройдет в Красноярске.





Максим Козлов