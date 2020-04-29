На текущей неделе число машин на дорогах Москвы выросло по сравнению с прошлой неделей. Это следует из данных, приведенных в среду, 29 апреля, пресс-службой департамента транспорта столицы в Telegram-канале.

Отмечается, что 28 и 29 апреля на дорогах Москвы на 80 тыс. машин больше по сравнению с аналогичными днями прошлой недели.

В то же время дороги утром в среду были на 76% свободнее в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

В пресс-службе также отметили, что по состоянию на 10:00 среды пассажиропоток в метро был на 83% меньше в сравнении с прошлым годом, наземного транспорта — на 82% меньше, пригородных электричек — на 70% меньше, такси — на 56%.

27 апреля департамент сообщил об увеличении количества машин на столичных дорогах на 30 тыс. по сравнению с прошлым понедельником.

20 апреля в Москве зафиксировали рекордно низкое число автомобилей на дорогах — 1,14 млн. При этом 1 января текущего года, во всероссийский выходной, количество автомобилей на дорогах составило 1,36 млн.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве с 15 апреля для поездок на транспорте необходимо наличие цифрового пропуска, выявлением нарушителей занимаются сотрудники полиции.

18 апреля пропускной режим был ужесточен: мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с 22 апреля для проезда в общественном транспорте в Москве можно использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области, а при оформлении цифрового пропуска необходимо указывать индивидуальный номер проездного, в ином случае он не сработает.

29 апреля пропускной режим в столице был продлен до 11 мая.

По состоянию на 29 апреля, в России подтвердились 99399 случаев заболевания COVID-19, из них 5841 — за последние сутки. 10 286 человек вылечились. 972 пациента скончались.

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