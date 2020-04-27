Количество личных автомобилей на дорогах Москвы увеличилось на 30 тыс. по сравнению с прошлым понедельником. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Плюс 30 тыс. машин по сравнению с таким же днем прошлой недели», — говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.

Уточняется, что по сравнению с прошлым понедельником на 20 тыс. возросло число поездок на метро и на 5 тыс. поездок на такси.

20 апреля в Москве зафиксировали рекордно низкое число автомобилей на дорогах — 1,14 млн. При этом 1 января текущего года, во всероссийский выходной, количество автомобилей на дорогах составило 1,36 млн.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве с 15 апреля для поездок на транспорте необходимо наличие цифрового пропуска, выявлением нарушителей занимаются сотрудники полиции.

18 апреля пропускной режим был ужесточен: мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с 22 апреля для проезда в общественном транспорте в Москве можно использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области, а при оформлении цифрового пропуска необходимо указывать индивидуальный номер проездного, в ином случае он не сработает.

По состоянию на 27 апреля, в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346. В столице число зараженных составляет 45 351 человек.

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