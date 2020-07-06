За последнее время скандальное реалити-шоу «Дом-2» постоянно пополняется бывшими участниками, которые за время своего отсутствия на поляне не молодеют. Так, это привело к тому, что на поляне поселилось достаточно много возрастных участников: Степан Меньщиков с Ангелиной Монах, Николай Должанский и Екатериной Богдановой, супруги Задойновы.



Также на поляне явно засиделись Илья Яббаров, Никита Уманский и Алексей Безус, средний возраст которых составляет 35 лет. Видимо, ввиду сложившейся ситуации на Доме-2 введен возрастной ценз.



На днях кастинг-менеджер телестройки Надежда Ермакова сообщила, что при отборе новых участников не будут рассматривать парней старше 30-ти лет. Наверно, руководства реалити-шоу пришло к выводу, что «старички» скучны зрителям, тогда как на молодых ребят смотреть приятнее и интереснее.