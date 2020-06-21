Солист группы "Ума Турман" Владимир Кристовский сообщил, что в его доме побывали грабители. На видео он сообщил, что по возвращении с дачи заметил, что в отсутствие хозяев дома были незваные гости.

По словам Кристовского, воры проникли через окно, сломав его, затем вскрыли сейф, в котором не было никаких ценностей — только ружья. На сейфе он предварительно написал маркером (подозревал, что однажды грабители могут прийти), что никаких богатств там нет и что время тратить не надо, но преступники не поверили. В итоге им пришлось довольствоваться только отдельными украшениями, которые жена музыканта оставила на видном месте.

"Искали несметные сокровища. Но, к сожалению, у человека с шестью детьми вряд ли они есть", — отметил Кристовский.