Траулер «Иматра» обнаружил на дне Охотского моря объект, который, по предположению спасателей, может быть потерянным рыболовецким судном «Энигма Астралис». Об этом во вторник, 28 января, сообщили ТАСС в Росморречфлоте.

«Поисковые работы продолжаются. Есть информация о том, что траулер «Иматра» обнаружил гидролокатором на глубине объект. Предположительно, это судно», — рассказал собеседник агентства.

Также он добавил, что для подтверждения информации в район, где был найден объект, идет еще один траулер «Калиновка», чтобы провести дополнительное обследование.

Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» загорелся в Охотском море 21 января. Во время ЧП судно находилось в 130 км от Магадана. Экипаж приняла плавбаза «Всеволод Сибирцев» компании «Доброфлот».

Дальневосточная прокуратура начала проверку по факту пожара. На борту находились 47 членов экипажа. Судовладельцем траулера является «Дальневосточная промысловая компания», добывающая скумбрию, сельдь и сардину иваси.