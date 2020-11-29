О дефиците жизненно важного витамина D можно судить по размягчению костей, сообщили британские медики. Это приводит к болям по ночам, хотя на ранних стадиях симптомы заболевания отсутствуют.

ложка

Речь идёт об остеомаляции, когда из-за недостаточной минерализации прочность костной ткани снижается. Так, по ночам может наблюдаться тупая ноющая боль в пояснице, ногах, бёдрах и рёбрах. Патология особенно опасна для пожилых, так как является причиной остеопороза.

Недостаток этого витамина может провоцировать боли в мышцах, причём без физических нагрузок, депрессию, постоянное чувство усталости. Иммунитет снижается, поэтому человек становится лёгкой добычей для гриппа и простуды.

Также известно, что у больных ковидом при тяжёлом течении болезни нередко наблюдается дефицит витамина D.

Перед приемом витаминов необходимо проконсультироваться с врачом.

Витамин D – группа биологически активных веществ. Его главное назначение — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи.

Помните, что избыток витаминов опаснее, чем недостаток, и бесконтрольно принимать их нельзя. Чаще всего гипервитаминозы вызываются приёмом повышенных доз витаминов А и D, это может стать причиной токсического поражения печени. Те, кто пьет витамины горстями, рискуют попасть в токсикологическое отделение.