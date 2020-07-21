Возможно, этого и не надо было делать.

В Еврейской автономной области местные жители нашли в поле краснокнижного японского журавля. Птицу сначала содержали на домашнем подворье, а потом передали в Центр реабилитации «Тигр», сообщается на сайте Всемирного фонда дикой природы.

«Журавль к нам поступил в удовлетворительном состоянии — люди за ним ухаживали, и мы постоянно были с ними на связи, советовали, чем и как кормить. А едят они и рыбу, и лягушек, и мышей, и зерносмесь. Больше переживали за транспортировку, потому что эти птицы склонны к перегреву, особенно летом, в жару. Наши московские коллеги оказали нам консультационную помощь, был заготовлен специальный ящик-клетка, и мы за ночь доставили журавля к нам в центр, в Приморье. Японский журавль впервые оказался у нас на реабилитации. Основная наша задача сейчас — подготовить его к самостоятельной жизни в природе. Создать все условия, чтобы птица окрепла, научилась летать и смогла самостоятельно выжить после выпуска, который, надеемся, состоится в конце августа — начале сентября», — рассказал председатель правления центра «Тигр» Виктор Кузьменко.

Фото: Елена Старостина / WWF Росси

Найденный журавль еще только птенец. Ему примерно полтора месяца, вес — 2,5 кг. Конечности у журавля целы. Как только стресс после транспортировки пройдет, его переведут из закрытого помещения в вольер.

Специалисты отмечают, что птицы очень быстро привязываются к людям. Поэтому нашедшие журавля поступили правильно, максимально быстро передав его в центр реабилитации. Также не исключено, что у птенца живы родители и он на самом деле не нуждался в помощи. Все дело в том, что журавли строят свои гнезда на земле, а птенцы уже в первую неделю начинают ходить со своими родителями и пастись недалеко от гнезда. Взрослые птицы могли быть рядом, просто не показывались на глаза.

«Не всех малышей в лесу нужно спасать — тех же журавлят, косулят, изюбрят. И если вы видите детеныша, это ещё не значит, что он остался один. Возможно, мать где-то рядышком. Коммуникация у животных нормальная, и она обязательно его найдет. Надо просто уйти и не тревожить», — напомнил Кузьменко.

Японский журавль — самый редкий из журавлей бассейна Амура и второй по малочисленности в мире. Его мировая численность составляет всего около 2800–3000 особей, причем 1500 из них постоянно обитают на Японских островах, не залетая на континент. Остальная часть популяции — континентальная, гнездящаяся почти исключительно в бассейне Амура и улетающая на зимовку в Южный Китай и на Корейский полуостров.