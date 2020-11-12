11 ноября во время ввода в эксплуатацию 105-километрового участка ЦКАД в Московской области компания «Эвокарго» испытала на специальном отрезке трассы водородный беспилотный грузовик EVO-1. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Во время запуска ЦКАД-3, по участку умной дороги проехал беспилотный грузовик EVO-1, полностью разработанный в России. Машина работает на электричестве и может заправляться водородом. Компания «Эвокарго», создавшая грузовик, сообщила, что начала первые поставки беспилотников по предзаказу. В следующем году клиенты получат несколько EVO-1 для работы на закрытых территориях», — приводит сообщение РИА «Новости».

В «Эвокарго» добавили, что технология также позволяет запустить и магистральные перевозки при помощи новых грузовиков.

Модель EVO-1 оснащена гибридной системой питания от электрических аккумуляторов и водородных топливных элементов. На одном заряде батареи грузовик может проехать 250 километров, а если при полной заправке водородом пробег увеличивается на 650-750 километров. Для эксплуатации грузовика необходимы зарядные и заправочные станции вдоль маршрута следования.

В числе первых по новому участку ЦКАД-3 проехал российский беспилотный грузовик на водородном топливе EVO-1 от компании Эвокарго. Грузовик является гибридом и может проехать до 250 км на батареях или 650 км на водороде. Первые машины поступят в продажу в следующем году pic.twitter.com/eZqjPejAMm — Россия №1 (@Russia_Number_1) November 11, 2020

Также грузовик EVO-1 оснащен системой приема данных от «умной» автомобильной дороги. Благодаря этому разработчикам удалось упростить алгоритмы ориентирования на дороге и оценки дорожной ситуации. Грузовик также оснащен системой дистанционного мониторинга и управления, благодаря которой оператор ЦКАД может наблюдать за движением EVO-1 в режиме реального времени и перехватить управление в случае нештатной ситуации, пишет N+1.

«Эвокарго» планирует продать первые малотоннажные грузовики EVO-1 первым клиентам по предзаказу, а с 2021 года начнет сама использовать эти беспилотники в сервисе грузоперевозок с оплатой по подписке или за километраж. В компании добавили, что технологии EVO-1 позволяют снизить себестоимость перевозки на 60%.

Напомним, в начале октября южнокорейская компания Hyundai поставила семь первых водородных грузовиков Xcient Fuel Cell, клиентам из Швейцарии, начав таким образом продажи первого в мире серийного грузовика такого типа.

Длина грузовика составляет около 9,5 метра. Он оснащен водородной силовой установкой с двумя тяговыми электромоторами на топливных элементах, каждый из которых имеет мощность 129 лошадиных сил. Семь топливных баков грузовика вмещают до 32 килограммов сжиженного водорода, а запас хода Xcient Fuel Cell составляет около 400 километров. Дозаправка занимает до 20 минут. Полная масса грузовика может достигать 36 тонн.