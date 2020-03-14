Два случая подозрения на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировано у сотрудников рудника «Купол» на Чукотке. Об этом сообщает в субботу, 14 марта, управление Роспотребнадзора по Чукотскому АО.

Экстренное извещение поступило в адрес управления 13 марта. Сотрудник АО «Чукотская горно-геологическая компания» 29 февраля прилетел в Москву из итальянского города Верона. Из Москвы он вылетел в Магадан 2 марта и в этот же день другим рейсом отправился на рудник «Купол». 10 марта ему сообщили, что в одном самолете из Вероны он летел с инфицированным новым типом коронавируса. После этого сотрудник обратился к медработнику на руднике.

Гражданин был госпитализирован в инфекционное отделение Чукотской окружной больницы и находится в специализированном изолирующем боксе.

«По предварительным результатам, у него обнаружен РНК новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

По итогам медицинской экспертизы был выявлен еще один случай подозрения на коронавирус среди лиц, контактирующих с данным сотрудником. Роспотребнадзор подчеркнул, что результаты предварительные. Анализы будут отправлены ФБУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» на дальнейшее исследование. На руднике проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

По данным на 14 марта, в РФ коронавирус подтвердился у 47 заболевших, семеро выписаны из больниц.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 марта, всего в мире подтверждено свыше 136 тыс. случаев заболевания, скончались 5077 человек. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.