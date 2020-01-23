Металлочерепица появилась на современном строительном рынке относительно недавно, но завоевала за короткий промежуток времени просто феноменальную популярность, как надёжный и долговечный материал для перекрытия кровли.

Промышленность выпускает сотни наименований этой продукции и вполне естественно, что перед покупателем встаёт вопрос.

— Как выбрать металлочерепицу?

Постараемся на него ответить, для начало выясним, где же её выгоднее приобрести, бесспорно это интернет магазины, например на сайте https://nasha-stroyka.com.ua/metallocherepitsa/ предоставлен большой ассортимент товара, по доступным ценам.

Гарантия производителя

Важным параметром, на который стоит обратить внимание при выборе металлочерепицы является гарантия, представляемая производителем на свою продукцию. Гарантийный срок варьируется в зависимости от производителя, но для качественного материала он составляет как правило 10-15 лет.

Самый большой срок распространяется на металлочерепицу оснащённую защитным покрытием из полимерных материалов, что значительно увеличивает срок эксплуатации. На металлочерепицу с полиэстеровым слоем распространяется гарантия до 10 лет.

На территории России качество продукции регламентируется требованиями ГОСТ, но стоит заметить, что требования европейских стандартов качества (ISO) куда более строже, чем российских. Например, если посмотреть на такой показатель, как отклонение толщины для рулона длиной в 1000 метров, то согласно требованиям ISO этот показатель не должен превышать 0,01 миллиметра, в то время как по ГОСТу его величина может составлять 0,05 миллиметра.

Наибольшая гарантия в настоящее время дается на финскую металлочерепицу Ruukki. Если покупать у официального дилера в Москве ООО Руфснаб, то гарантия может достигать 50 лет!

Толщина стали

Важнейшей характеристикой, влияющей на выбор модели металлочерепицы без сомнений является толщина стали, а также каким покрытием оснащён материал. Наиболее распространена металлочерепица изготавливаемая из металла толщиной 0,5 миллиметра.

Однако здесь стоит учитывать как вы собираетесь эксплуатировать крышу, ведь если вы не собираетесь ходить по ней, то к чему покупать листы толщиной 0,5 миллиметра, когда будет достаточно 0,45 миллиметра или даже меньше. Экономия средств очевидна.

Некоторыми недобросовестными производителями может использоваться приём, когда указывается одна толщина листа, а на самом деле она совсем другая и как понимаете отличается в меньшую сторону. Поэтому лучше самому измерить толщину материала перед покупкой используя микрометр. Кроме того для определения толщины можно использовать заводскую маркировку.

Профилирующее оборудование

Покупая металлочерепицу старайтесь приобретать по возможности материал одного производителя. Дело в том, что разные заводы-изготовители могут использовать в производственном процессе различное оборудование. В результате продукция разных производителей при одинаковых заявленных параметрах может в итоге не «состыковаться» между собой.

Толщина цинкового слоя

Для любого металла главным врагом является коррозия. Добросовестные производители металлочерепицы используют при изготовлении кровельного материала только высококачественный металл.

Дополнительно, в целях обеспечения дополнительной защиты продукции от воздействия влаги и воздействия коррозии на поверхность металла наносится слой цинка.

От толщины этого слоя зависит долговечность металлочерепицы. На один квадратный метр хорошего материала производители как правило расходуют от 100 до 250 граммов цинка.

Полимерное покрытие

Для защиты металлочерепицы от воздействия коррозии, погодных и климатических факторов на её поверхность также может наноситься слой полимерного материала, например полиэстера. Толщина листов металлочерепицы оснащённой полимерным покрытием составляет порядка 0,4-0,6 миллиметра. Варианты кровельного материала с толщиной листа в 0,5 миллиметра и полимерным покрытием в 50 микрон являются наиболее оптимальными.

Цвет металлочерепицы

Важным параметром, влияющим на конечный выбор пользователя конечно же является цвет металлочерепицы и её форма. Здесь всё зависит от индивидуальных предпочтений человека. Кто то без ума от красного цвета, кому то нравится синий и так далее.

Но и при выборе цвета металлочерепицы стоит обратить внимание на некоторые нюансы. Например тёмные тона более подвержены воздействиям солнечных лучей и быстрее «выгорают», чем светлые. Практика показывает что наиболее популярна металлочерепица красноватого цвета, ведь это цвет натуральной керамической черепицы.

Второе место среди цветов занимают шоколадно-коричневые оттенки и на почётном третьем месте стоит материал окрашенный в зелёный цвет.

Надеемся что информация представленная в заметке поможет Вам окончательно выбрать популярный кровельный материал полностью удовлетворяющий ваши потребности и попутно сэкономить денежные средства.