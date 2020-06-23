МОСКВА, 24 июн — Mpravda.com. На Чернобыльской АЭС зафиксировали случай заболевания COVID-19, сообщается на официальном сайте предприятия.

«23 июня 2020 года среди персонала ГСП ЧАЭС (Государственного специализированного предприятия «Чернобыльская атомная электростанция». — Прим. ред.) выявлен работник, у которого подтверждено респираторное заболевание COVID-19. В связи с очередным отпуском данный работник находился на ГСП ЧАЭС в последний раз 9 июня», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Заразившегося коронавирусом сотрудника отправили на самоизоляцию, подчеркивается, что сейчас работник находится под наблюдением врача. На самоизоляции также находится сотрудник, который контактировал с заболевшим.

Во вторник глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил, что число выявленных случаев COVID-19 в стране за сутки выросло на 833, до 38074, умерли еще 23 человека.