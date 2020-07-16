На армяно-азербайджанской границе снова идут перестрелки — за последние 30 лет подобные новости успели порядком поднадоесть нашим гражданам. Между тем впервые артиллерийская стрельба началась на границе двух республик еще тогда, когда она не была государственной границей. Тогда, когда мы жили с ними в одном государстве, — и это были первые всполохи войны, полноценно разыгравшейся в момент распада СССР. Сейчас армяне и азербайджанцы стреляют друг в друга не в Нагорном Карабахе, спор за который и стал причиной их конфликта, а далеко на севере от него — но этот конфликт по-прежнему имеет непосредственное отношение к России и нашим национальным интересам. Есть ли риск большой войны на Кавказе? И что должна делать Россия?

Как минимум помнить о том, что именно карабахский вопрос стал первым сильным ударом по единству Советского Союза — то есть именно с февраля 1988-го берет начало процесс развала нашей страны. К этому моменту уже несколько месяцев в Карабахе было неспокойно, начались конфликты на национальной почве — и парламент Нагорно-Карабахской автономной области обратился к союзному руководству, к Горбачеву, с просьбой передать автономию из Азербайджанской ССР в Армянскую. Прецедентов передачи автономий из одной республики в другую в СССР давно уже не было, тем более под давлением снизу, и центр попытался уладить все миром — но действовал неуклюже, на местах не видели серьезного настроя Москвы, а те же армяне рассчитывали воспользоваться перестройкой и восстановить то, что они считали «исторической справедливостью», то есть воссоединить армянские земли и армян Карабаха и Армении в одной республике.

Страсти накалялись, вскоре пролилась первая кровь, азербайджанцы стали бежать из Армении и Карабаха, а армяне из Азербайджана. В итоге — если раньше в Азербайджане жили армяне, то теперь их там практически нет. Если в Карабахе было много азербайджанцев — их там не осталось. Армения выиграла войну начала 90-х — отделив от Азербайджана не только подавляющую часть Карабаха, но и несколько районов, расположенных между ним и собственно Арменией (без этого обеспечить безопасность Карабаха было бы невозможно). При этом формально Карабах не только не является частью Армении, но и не признается ею в качестве независимого государства (Республики Арцах). Азербайджан, естественно, не смирился с потерей своих земель — тем более что с точки зрения международного права Карабах и остальные территории остаются азербайджанскими. Азербайджанцы верят в то, что рано или поздно вернут потерянные земли — а армяне уверены в том, что сумеют сохранить их за собой. Периодически на границе вспыхивают перестрелки, иногда они перерастают в более серьезные боевые действия — последний раз такое было в 2016 году, и вот сейчас мы снова наблюдаем за эскалацией конфликта. Что со всем этим делать России?

Россия за прошедшие годы не раз пыталась примирить две бывших союзных республики — и все безрезультатно. Потому что нужна воля к компромиссу, хотя бы к первым шагам на пути к нему — на который не хочет идти прежде всего армянская сторона. Она боится отдать Азербайджану даже часть тех районов, которые лежат между Карабахом и Арменией — опасаясь, что в будущем они станут плацдармом для атаки на Карабах. Азербайджан же уверен, что время работает на него — четырехкратное превосходство в населении, еще большее в ВВП, крупный военный бюджет и пусть и формальная, но поддержка мирового сообщества: так что слабая Армения не сможет вечно удерживать занятые территории. В самой Армении тоже понимают, что соотношение сил не в ее пользу — но у армян есть главный козырь. Без него новая война давно бы уже стала реальностью. Этот козырь — Россия. В Армении находится российская военная база, республика входит в Организацию Договора о коллективной безопасности, то есть является военным союзником России.

Однако это взгляд армянской стороны — интересы России в Закавказье вовсе не сводятся к тому, чтобы выступать гарантом безопасности Армении. России нужны близкие отношения с обеими конфликтующими сторонами — и Азербайджан, и Армения не должны даже думать о военном конфликте между собой. Ведь он мало того что станет убийственным для обеих сторон — так еще и совершенно не нужен России. Никакая война в Закавказье не отвечает нашим национальным интересам — и в Баку, и в Ереване это хорошо понимают. Россия является для обоих государств не просто главным союзником и партнером — она, по сути, является гарантом их существования как таковых. Убери Россию — и завтра две республики сойдутся в безумной схватке, в битве на взаимное уничтожение. Карабах уже стал спусковым крючком для гибели СССР — стоит ли позволять спорам из-за него уничтожить еще и два осколка великого государства?

Но где же выход из этого тупика? Единственным разумным путем является постепенная реинтеграция Армении и Азербайджана не только с Россией, но и между собой — то есть их сближение через Евразийский союз. Армения входит в Евразийский союз, Азербайджан пока что стоит в стороне — но тут вопрос, конечно, не в экономике, а в будущем постсоветского пространства как таковом. В рамках одного государства, которым рано или поздно станет Евразийский союз, появится шанс найти компромисс по Карабаху: через обмен территорий, частичное возвращение беженцев, общую оборонную политику. Армяне и азербайджанцы не обречены на вечную вражду — несмотря на взаимно пролитую кровь и миллионы беженцев, есть место, где они вполне мирно уживаются с друг с другом. Да, это не Карабах, а Россия, на территории которой живут многие миллионы армян и азербайджанцев, причем как российских граждан, так и граждан этих республик.

Баку и Ереван могут, конечно, еще не одно десятилетие ждать удобного момента для начала войны между собой — но это тупиковый путь. Пока есть Россия — войны между ними не будет. Если же не будет России — или Россия вдруг, непонятно по каким причинам, уйдет с Кавказа — оба народа горько пожалеют об этом. Никакие внешние игроки не обеспечат не только примирение, но и устойчивое перемирие двух республик — для них Закавказье всегда будет только полем для игры против соседствующих с ним великих держав: России, Турции, Ирана. Но из трех этих держав только Россия способна быть гарантом мира в регионе — та же Турция слишком неравнодушна к Азербайджану.

Чего стоят хотя бы вчерашние заявления турецких руководителей — если в том, что Реджеп Эрдоган обвинил Армению в нынешнем обострении, нет ничего удивительного (тем более что виноваты, скорее всего, обе стороны), то слова министра обороны Турции Хулуси Акара крайне неуместны. «Мы будем рядом с вооруженными силами Азербайджана, будем поддерживать наших братьев в соответствии с принципом «одна нация, два государства», — сказал министр, и это сложно оценить как миротворческую позицию. При всей близости турок и азербайджанцев Баку не нуждается в подобной демонстрации солидарности и помощи — чтобы не допустить войны в Закавказье, достаточно веса и влияния России, которая сознательно не собирается занимать ничью сторону в армяно-азербайджанском конфликте. И тем самым мешает ему разгореться.