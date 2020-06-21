Власти Бали планирует вновь открыть границы для иностранных туристов в сентябре, сообщает Jakarta Globe.

Министр туризма и креативной экономики Индонезии Вишнутама Кусубандио сказал, что возвращение доверия туристов будет ключевым для острова. Это поможет восстановить экономику до уровня до пандемии.

Министр осмотрел несколько популярных туристических объектов во время пребывания на Бали, таких как Нуса Дуа, храм Тирта Эмпул и Парк культуры Гаруда Вишну Кенчана.

«Местные органы власти должны тщательно подготовиться, прежде чем вновь открыть сектор туризма и креативной экономики. Нет никакой необходимости спешить. Туризм в значительной степени зависит от доверия гостей к безопасности и комфорту на острове», — сказал он.

Губернатор Бали заявил, что местное правительство уже подготовило три этапа для осуществления нового протокола в области здравоохранения.

«Если все пойдет по плану, то 9 июля мы начнем первый этап открытия нескольких секторов, кроме образования и туризма», — сказал губернатор Бали Ваян Костер.

На втором этапе — с августа — остров планирует начать принимать гостей из Индонезии. На третьем — в сентябре — Бали вновь откроет свои границы для международных туристов.

Костер подчеркнул, что это пока лишь план, а не точные сроки.