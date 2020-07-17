Власти Бали арестовали российского туриста, который жил в аэропорту после того, как месяц назад застрял на острове, сообщает News.Com.Au.

Россиянин не смог вернуться домой из-за ограничений на поездки и отсутствия рейсов.

Власти заявили, что он поселился на пустыре в Международном аэропорту Нгурах-Рай, где и был арестован.

«Турист нарушил местный регламент, поэтому его задержала иммиграционная служба”, — сказал Густи Агунг Керта Сурьянегара, глава агентства общественного порядка в Бадунг-Ридженси. — После этого его депортируют обратно на родину.”

«Может быть, у него есть деньги, но он не хочет снимать жилье, потому что нет рейсов в Россию. Надеюсь, российское консульство поможет”, — пояснил он.