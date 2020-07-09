Ношение масок во всех общественных местах станет обязательным на Балеарских островах в Испании.

Кроме того, как сообщила советник здравоохранения автономного сообщества Патрисия Гомес в интервью радиостанции Cadena Ser, будут введены ограничения на количество людей – до 70 на открытых пространствах и 30 внутри помещений, при этом число детей, которые могут участвовать в детских мероприятиях, будет увеличено.

Ношение масок будет обязательным для всех жителей Балеар и туристов старше шести лет. Исключение будут сделаны для занятий спортом, посещения пляжей, бассейнов и употребления еды и напитков в барах и ресторанах. Штраф за нарушение может составить до 100 евро, но «рассматриваются и другие санкции».

«Нынешняя ситуация говорит о появлении новых случаев заражения – есть пациенты с симптомами и без, и мы вынуждены усилить меры. Количество туристов увеличивается в эти месяцы, мы должны обеспечить всем приезжающим максимальную защиту и безопасность», — добавила Гомес.

Кроме того, будут усилены меры по борьбе с неофициальными вечеринками.

Официальное решение правительство автономного сообщества должно принять на ближайшем заседании в пятницу, а действовать новые меры начнут в субботу.

Причиной стали отдельные вспышки коронавируса COVID-19, а также проведение на островах вечеринок с участием большого количества людей без соблюдения социальной дистанции. В настоящее время коронавирусом на островах болеют 134 человека, зафиксировано девять небольших очагов заражения, службы здравоохранения заявляют, что все они находятся под контролем.

Согласно правилам, введенным правительством Испании, ношение масок обязательно в транспорте, а также других общественных местах, где невозможно соблюдать дистанцию в два метра. Однако это правило, особенно за пределами Мадрида, не всегда соблюдается.

Ранее повсеместное обязательное ношение масок в общественных местах ввели власти Каталонии, штраф за нарушение – 100 евро.