На аукционе в Лондоне, специализирующемся на продаже антикварных предметов, выставили набор XIX-го века, предназначенный для убийства вампиров, сообщает SyfyWire.

По информации издания, скорее всего, этот предмет был создан для тех, кто по-настоящему верил в существование кровососущих монстров. Все-таки в позапрошлом веке истории о вурдалаках стали частью культуры, после того, как в 1819 году была опубликована новелла «Вампир» английского писателя Джона Полидори, а затем, в 1897 году, вышел легендарный роман «Дракула» Брэма Стокера.

Все необходимые для убийства вампиров предметы изготовители поместили в деревянную шкатулку. Там есть: икона с изображением Христа, молитвенник, фигурка волка из слоновой кости, карманный пистолет, флакон из синего стекла (содержимое неизвестно), еще три бутылки из прозрачного стекла, четки, распятия, щипцы, а также карманный нож и серебряное лезвие. Чеснок, видимо, надо покупать отдельно.

Предварительная стоимость лота составляет от 2,5 тысяч до 3,7 тысяч долларов США. Торги будут проходить до 21 июля.