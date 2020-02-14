Два стационарных поста ДПС будут открыты на автомобильных подходах к Крымскому мосту. Церемония состоится 15 февраля, сообщили «Известиям» в пятницу, 14 февраля, в Госавтоинспекции МВД России.

В мероприятии примут участие министр транспорта Евгений Дитрих, глава Федерального дорожного агентства Андрей Костюк и начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Решение о строительстве постов ДПС со стороны Краснодарского края и Крыма было принято в 2017 году после начала строительства Крымского моста. После открытия движения по автодорожной части моста они работали по временной схеме в помещениях модульного типа.

«В ходе строительства капитальных зданий постов были учтены все требования МВД России к их конструкции и оснащению. В частности, на постах предусмотрены помещения для работы нарядов ДПС, хранения специальных средств», — сказано в пресс-релизе.

Введение в работу стационарных постов ДПС поспособствует совершенствованию организации контроля за дорожным движением на мостовом переходе и подъездах к нему. Это должно повысить уровень дисциплины участников дорожного движения и позволить обеспечить более эффективное реагирование на изменения дорожной обстановки, отметили в МВД.

В рамках открытия состоится вручение ключей от новых патрульных автомобилей для подразделений Госавтоинспекции Крыма и Краснодарского края, приобретенных в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».