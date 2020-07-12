При пожаре на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard на военно-морской базе США в Сан-Диего пострадали несколько моряков, сообщила пожарная служба города.

Также отмечается, что на судне произошел взрыв.

В Twitter пожарного департамента указано, что пострадавшим оказывают помощь.

По данным местных СМИ, ранения получили 11 моряков.

Причина возгорания, сообщает телеканал FOX News, пока не установлена.

На кадрах, снятых с воздуха, видно, что из средней части пришвартованного корабля вырываются клубы темно-серого дыма. Пожар с воды тушат несколько специальных катеров.

Пожарная служба города также сообщила в Twitter, что ее сотрудникам приказали покинуть пирс, по какой причине не уточняется.

USS Bonhomme Richard вошел в состав ВМС США в 1998 году. Он относится к универсальным десантным кораблям класса «Wasp» и оснащен взлетной палубой. Корабль имеет водоизмещение более 28 тысяч тонн, длину свыше 250 метров и ширину 43 метра. Он способен перевозить около 1900 морских пехотинцев, до 20 самолетов вертикального взлета «Hurrier» и до 46 вертолетов CH-46. Корабль оснащен зенитно-ракетным вооружением.