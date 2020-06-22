Утечка хлорного газа произошла в результате пожара на складе с опасными веществами на базе американских ВС Кадэна на южном японском острове Окинава, пострадавших нет, передает телеканал NHK.

По данным командования базы, возгорание произошло около 9 утра по местному времени (03.00 мск). Пожар удалось потушить спустя шесть часов. Пострадавших в результате инцидента нет.

Вместе с этим 18 авиаподразделение ВС США распространило сообщение, что в результате пожара произошла утечка хлорного газа, и просит жителей примыкающих к базе районов обратиться к врачу в случае рези в глазах, а также неприятных ощущениях в горле и носу.

Кадэна — крупнейшая американская военная база на Окинаве и в регионе, она занимает площадь в 2 тысячи гектаров и располагает двумя взлетно-посадочными полосами длиной 3,7 тысячи метров.

Окинава составляет лишь 0,6% японской территории, но там размещены 74% американских военных объектов и более половины всех вооруженных сил Соединенных Штатов в Японии. По данным администрации префектуры, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США. Администрация и населения префектуры Окинава добиваются сокращения там американского военного присутствия.