Вспышка коронавируса зафиксирована на американской авиабазе на острове Гуам, COVID-19 выявлен у 37 военнослужащих, говорится в заявлении командующего 36-м крылом авиабазы генерала Джентри Босуэлла.

По его словам, по состоянию на 20 июня коронавирусом заразились 35 военнослужащих одного из подразделений.

«Пока неясно, заразились военнослужащие коронавирусом на Гуаме или до прибытия на Гуам», — добавил Босуэлл.

Сообщается, что коронавирус также был выявлен у двух летчиков из другого подразделения.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали 2 280 969 случаев заражения коронавирусом и 119 977 смертельных исходов. Отмечается, что выздоровели более 622 тысяч человек.