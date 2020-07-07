со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю в международном аэропорту Барнаула им. Г.С. Титова при попытке вылететь в Москву с последующим направлением на Ближний Восток для участия в боевых действиях в составе вооруженных формирований МТО "Исламское государство"* задержан выходец из Средней Азии, 1998 года рождения", – сказано в комментарии ведомства.

По предварительной информации, иностранец, проживая в Алтайском крае по патенту на трудовую деятельность, контактировал с подозреваемыми в причастности к деятельности «Исламского государства»* и находящимися за рубежом.

В переписке он выражал желание примкнуть к рядам террористов и выехать в одну из зон конфликта.

«За денежное вознаграждение задержанный выполнял задания по сбору информации об объектах массового скопления людей в Барнауле, в частности, делал для своих «кураторов» детальные фотографии зданий с привязкой к местности. Кроме того, он организовал и активировал скрытый канал связи в сети интернет, который должен был использоваться для решения вопросов, связанных с террористической деятельностью», — уточняет пресс-служба.

Как сказал сам иностранец, он делал это осознанно.

В настоящее время открыто уголовное дело по статье «приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической».

"Ему предъявлено обвинение и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", – говорится в комментарии.

Ранее во вторник радио Sputnik сообщило о публикации видео задержания исламистов в Крыму.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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